Milan e Atalanta per l'Europa L'Udinese cerca punti salvezza

LA GIORNATAL'Europa league del Milan è a rischio, ma pure il futuro di Gattuso, se dovesse mancarla, nonostante il triennale. L'Atalanta può superare i rossoneri e la Fiorentina in tal caso potrebbe raggiungerli battendo il Cagliari, la più candidabile alla B. Avvince la volata fra Europa League e salvezza. L'Atalanta vinse 2-0 all'andata, fu a Firenze che iniziò la risalita di Gattuso, con l'1-1 e fra una settimana il campione del mondo del 2006 potrebbe comunque festeggiare la permanenza in Europa, a patto di non perdere con i viola. La...