MILAN, DERBY AMERICANO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTURO DEL CLUBNon è una buona giornata per essere milanisti, e suo malgrado lo sa bene Paolo Maldini, che oggi compie 50 anni. Nel giorno del traguardo tagliato dalla bandiera rossonera, il club rossonero rischia di conoscere la tanto temuta sentenza dell'Uefa legata al fair play finanziario. Ma se il cielo sopra Casa Milan è tetro, all'orizzonte si vede la possibile schiarita: la trattativa per la cessione del pacchetto azionario è entrata nel vivo, con un derby statunitense tra Rocco Commisso (che a New York, negli uffici della...