MILAN DA FISCHI A S.SIRO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Il ritiro non è servito a invertire la rotta. Sei giorni dopo il ko di Verona, il Milan perde anche a San Siro dall'Atalanta e allunga la serie negativa, rimediando l'ottava sconfitta in campionato che lo fa scivolare all'11° posto, tra i fischi dei propri tifosi.Un'altra giornata da dimenticare per la squadra di Gattuso, il cui effetto sembra essersi esaurito dopo le illusorie vittorie su Bologna in campionato e Verona in Coppa Italia: incerti in difesa, poco propositivi a centrocampo e inconsistenti in attacco, i rossoneri non hanno...