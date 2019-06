Milan costretto a vendere, il Psg chiede Donnarumma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMILANO Tra la quasi certa esclusione dall'Europa League e il bilancio da sistemare, non sono giorni facili per il Milan il cui mercato procede a rilento, condizionato dalla necessità di realizzare una cessione entro domenica in nome del fair-play finanziario. I rumors di queste ore intorno a Donnarumma vanno in quella direzione: cresciuto a Milanello, il portiere sarebbe la migliore delle plusvalenze per il Diavolo, proprio per questo però la sua eventuale cessione va ponderata attentamente. E la proposta del Psg non soddisfa: 20...