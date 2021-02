MILANO Focus sull'Europa League e solo da domani la mente del Milan potrà andare al derby con l'Inter. Stefano Pioli è stato chiaro. Non vuole distrazioni: la sfida di oggi (18.55 su Sky) a Belgrado contro la Stella Rossa diventa l'occasione ideale di riscatto dopo la delusione con lo Spezia.

«Sarebbe stato preoccupante se contro lo Spezia avessimo giocato da Milan e perso la partita. Ma non è stato così. Ora voltiamo pagina. Bisogna guardare avanti - spiega Pioli - e lo abbiamo sempre fatto. Nello sport non conta quanto fatto in precedenza, conta solo ciò che si fa dopo. E noi vogliamo essere la sorpresa anche in Europa».

I piani dell'allenatore rossonero, però, non possono non tenere conto del derby. «Ci sarà tempo per prepararlo - assicura -, abbiamo voluto con tutte le nostre forze essere qua in questo momento. Siamo soddisfatti del nostro percorso. Dobbiamo mantenere umiltà ma allo stesso convinzione nelle nostre possibilità».

Pioli concederà un po' di riposo ad alcuni giocatori. Scocca infatti l'ora di Mandzukic, spazio anche a Kalulu in difesa, Meité a centrocampo con Castillejo, Rebic e Krunic a supporto della prima punta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA