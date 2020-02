IL POSTICIPO

Il Milan dovrà tenere un ritmo forsennato per provare a completare la rimonta verso l'Europa League e dare a Stefano Pioli la chance di restare alla guida nella prossima stagione. «Non sono assolutamente preoccupato per il mio futuro. So che c'è sempre da dimostrare. Avere la fiducia di chi mi sta vicino è molto importante ma sarà il lavoro, sommato ai risultati, a determinare le situazioni future», ha osservato l'allenatore, liquidando le ricorrenti voci sui potenziali sostituti e avvertendo la sua squadra che «non ci si può permettere un finale di campionato anonimo». L'imperativo è battere il Torino e poi fare il massimo nelle restanti 14 giornate in cui i rossoneri, già sconfitti nei derby con l'Inter, dovranno affrontare altre 4 delle prime 5 in classifica, contro cui hanno perso all'andata.

Cruciale si annuncia il mese a cavallo fra marzo e aprile, con le sfide contro Roma, Spal, Lazio, Juve e Napoli: «15 partite sono tante ma volano, non possiamo perdere tempo o permetterci cali. Sentiamo sensazioni positive e dobbiamo costruirci sopra qualcosa di importante per quest'anno e il futuro», ha spiegato Pioli che conta di vedere i suoi affrontare il Torino con lo stesso atteggiamento del primo tempo nel derby e poi della semifinale di coppa Italia con la Juventus.

TOUR DE FORCE

Per Ibrahimovic si profila la terza partita da titolare in 9 giorni, impresa non da poco per un 38enne che nelle scorse settimane ha avuto anche qualche fastidio muscolare. «Zlatan non parla mai a caso, e stamattina appena arrivato mi ha detto: mister fidatì - ha raccontato Pioli - Mi ha detto che stava bene, si è allenato e l'ho visto bene». L'ingaggio dello svedese ha spinto l'allenatore a modificare l'assetto tattico, passando dal 4-3-3 al 4-4-1-1. «La squadra è equilibrata, compatta e pericolosa. Spesso conclude più degli avversari - ha osservato Pioli -. Solo giocando con intensità e generosità possiamo raggiungere risultati ».

