MILAN COL FIATO SOSPESO

L'AFFAREPiù che Milanello, dove oggi si raduna la squadra, il cuore dell'attività del Milan si divide tra Cina, New York e Londra. La prima preparazione estiva condotta da Rino Gattuso non catalizza l'attenzione del mondo rossonero: sguardi e pensieri sono legati alle trattative per il passaggio di proprietà, che può avvenire in modo forzato nel giro di un paio di giorni con l'escussione delle garanzie da parte del fondo Elliott - dato che Yonghong Li non ha pagato i 32 milioni di euro alla scadenza prefissata per l'aumento di capitale ...