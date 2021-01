CAGLIARI Il Diavolo vive e regna nel nome di Ibrahimovic. Tornato titolare in campionato, lo svedese firma una doppietta e sfiora il tris in almeno un altro paio di occasioni su cui è bravissimo Cragno a rispondere. Il Cagliari è sconfitto e il Milan si riporta a +3 dall'Inter, conquistando il titolo d'inverno. Perché in caso di parità punti con i nerazzurri, i rossoneri sono avanti nello scontro diretto.

Zlatan sblocca il risultato in avvio di gara su rigore, avendo ripristinato le gerarchie dal dischetto (in sua assenza, il tiratore è stato Kessie) e raddoppia nella ripresa. Il Milan gioca senza Theo Hernandez a Calhanoglu, sabato risultati positivi al coronavirus (e per lo stesso motivo, sono out anche Krunic e Rebic), oltre agli infortunati Gabbia e Bennacer e allo squalificato Rafael Leao. Ma Pioli fa di necessità virtù e ancora una volta responsabilizza i suoi giocatori.

Da parte sua, il Cagliari appare intimorito. Marin e Nainggolan corrono molto, ma la squadra di Eusebio Di Francesco è troppo timida in fase offensiva. Pereiro e Joao Pedro toccano pochi palloni e Simeone è isolato, anche se non smette mai di lottare con Kjaer (fuori all'intervallo per un problema fisico) e Romagnoli (ammonito, sarà squalificato contro l'Atalanta nella gara di sabato 23 gennaio). Nella ripresa segna Ibrahimovic, Donnarumma salva su Simeone e poi è Cragno a negare la tripletta allo svedese. Ma Saelemaekers, entrato al posto di Tonali, si fa espellere subito (doppio giallo dopo soli otto minuti dall'ingresso in campo, uscita tra le ire di Pioli) e l'arbitro Abisso nega un rigore ai sardi per fallo su Sottil (e il Var non interviene).

Nel Cagliari, alla quinta sconfitta consecutiva in campionato, si fa sempre più precaria la posizione dell'allenatore Di Francesco. Nella prossima giornata di campionato, ultima del girone d'andata, il Milan ospita l'Atalanta a San Siro, i cugini nerazzurri invece giocano contro l'Udinese.

VISITE PER MANDZUKIC

Miglior benvenuto per Mandzukic non poteva esserci. Ieri il croato ha svolto le visite mediche e oggi firmerà un contratto fino a giugno a due milioni di euro con opzione per la prossima stagione. «Conosciamo bene il carattere di Mario, abbiamo avuto occasione di parlare con lui. Il calcio non ha bisogno solo di bravi ragazzi, non che Mario non lo sia, ma di gente determinata in campo, ognuno può avere il carattere che vuole, è poi il gruppo che trascina. Tomori? Tra il quasi preso e non averlo preso siamo lì. Quando manca un dettaglio poi le cose non si fanno», le parole del direttore tecnico, Paolo Maldini. Infine, come terzino piace Junior Firpo del Barcellona.

