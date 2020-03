LA VIGILIA

MILANO Ora è ufficiale: Zvonimir Boban e il Milan si sono separati dopo nove mesi. Troppo differenti le vedute, fin dall'inizio, tra il croato e la società, che non gli ha perdonato le dichiarazioni nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. In attesa della probabile battaglia legale, ieri l'ad Ivan Gazidis ha tenuto i rapporti con la squadra per il secondo giorno consecutivo, ripetendo ai giocatori quello che aveva già detto venerdì a Stefano Pioli e allo staff. Il discorso del manager sudafricano è andato in scena negli spogliatoi di San Siro dove la squadra rossonera ha svolto la rifinitura in vista del match con il Genoa. In sostanza, il tecnico gode della fiducia della società (smentiti i contatti con Ralf Rangnick). Inoltre, secondo Gazidis la squadra di Pioli dimostra sempre vitalità e brillantezza sul campo. Segnale incoraggiante per il finale di stagione: i rossoneri sono in semifinale di Coppa Italia (la sfida con la Juventus era stata rinviata a data da destinarsi) e stanno lottando per un posto in Europa League.

L'INCONTRO

Nei prossimi giorni, però, sarà fondamentale l'incontro che Gazidis avrà con Paolo Maldini - oggi non sarà a San Siro per un'influenza gastrointestinale, così come Frederic Massara - per capire se l'ex capitano resterà o meno, se accetterà di far parte di questo ennesimo nuovo progetto. Maldini dovrà condividere la politica societaria. Ossia quella di riportare in alto il Milan facendo attenzione ai parametri del fair play finanziario. Dopo Maldini, per Gazidis sarà il turno di Ibrahimovic, che medita l'addio.

MILAN (4-2-3-1): 1 Begovic; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 21 Ibrahimovic. All. Pioli

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 17 Romero, 92 Soumaoro, 55 Masiello; 14 Biraschi, 85 Behrami, 20 Schone, 27 Sturaro, 4 Criscito; 9 Sanabria, 19 Pandev. All. Nicola

Arbitro: Doveri di Roma

Tv: ore 15 su Dazn

Salvatore Riggio

