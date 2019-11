MILAN ALL'INFERNO, LAZIO IN VOLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Il graffio di Correa toglie l'incantesimo che avvolgeva il Meazza rossonero. La maledizione crolla dopo 30 anni. La Lazio vince per 2-1.A riaccendere le luci di San Siro ci pensano due che con il Milan hanno un certo feeling: Immobile e Correa. Il primo sigla la rete numero 100, il secondo si conferma giustiziere del Diavolo.In cinque gare ha segnato tre gol ai rossoneri e tutti e tre decisivi. Un deja vu visto che il diagonale con cui lancia i biancocelesti sempre più in alto in classifica ricorda molto quello segnato lo scorso anno...