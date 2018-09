Milan a Empoli senza Higuain cerca la vittoria scaccia-crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL POSTICIPORitrovata la stabilità finanziaria grazie ai 120 milioni versati dal fondo Elliott per azzerare il debito, il Milan cerca solidità anche in campo. A preoccupare sono soprattutto le turbolenze difensive, con la retroguardia sempre bucata in campionato, e il calo fisico nella ripresa, altra costante di questo inizio di stagione. A Empoli la squadra di Gattuso completa la 6ª giornata (alle 19 si gioca Spal-Sassuolo, penultima gara del programma) trovandosi a un bivio: una mancata vittoria aprirebbe la crisi, finora nascosta dai gol...