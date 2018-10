Milan a caccia di conferme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUESe con il Sassuolo in campionato è arrivata la «svolta», contro l'Olympiacos in Europa League il Milan deve trovare la «continuità» e può farlo solo con altri tre punti. Ne è convinto Gennaro Gattuso, che stasera (18,55 Sky) chiede alla squadra di bissare il successo contro il Dudelange e ipotecare, dopo appena due gare, il passaggio ai sedicesimi di Europa League.L'emergenza in attacco, viste le non perfette condizioni fisiche di Cutrone e Higuain, è in via di risoluzione ma non può ancora considerarsi finita. E quando...