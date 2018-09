Milan 2 al minimo, basta la zampata di Higuain

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPA LEAGUEHiguain segna anche in Europa, dopo Cagliari, e basta il suo gol per vincere in Lussemburgo. Vengono in mente l'1-1 della nazionale, 4 anni fa, e l'1-0 con Bearzot, nell'82, di qualificazione ai mondiali. Il Dudelange resta sullo 0-0 per un'ora e rischia solo altre 4 volte. I lussemburghesi tengono con sorprendente concentrazione, limitano i pericoli a un gran destro di Higuain, sul fondo di poco, poi sul servizio di Borini Bakayoko è chiuso da Frising. Il Milan2 attacca senza grande costrutto, lascia una palla gol al 36',...