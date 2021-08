Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAROMA L'inno sarà quello alla vita. Nasce la Nazionale infermieri con ct Mihajlovic in panchina: «Fare squadra significa essere uniti, tutti lottano per lo stesso obiettivo mettendo in secondo piano gli obiettivi personali per raggiungere quello collettivo. La nostrà squadra, quella degli infermieri, è stata al mio fianco durante la mia malattia, anche nei momenti in cui il mio umore era pessimo. La loro dedizione e il loro...