Mihajlovic ai tifosi: «La cura va bene, vincerò»

IL MESSAGGIOBOLOGNA Un video breve, ma colmo d'affetto per i suoi tifosi. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che sta lottando contro la leucemia, ha scelto un momento significativo per la storia del club, la festa dei 110 anni, celebrata con una partita fra le leggende rossoblù e quelle del Bologna, per tornare a parlare dopo la drammatica conferenza stampa dell'estate scorsa quando annunciò pubblicamente il suo male.«Sono sicuro che sta andando bene e sono sicuro che vincerò, anche grazie a voi e alla mia famiglia», ha detto...