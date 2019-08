Mihajlovic, abbraccio da brividi e vittoria sulla Spal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BOLOGNA-SPAL 1-0È stata la grande serata di Mihajlovic, sorride dalla panchina, al 93', quando Soriano gira di testa il cross da destra di Orsolini, esce prima che finisca il recupero. La vittoria è sacrosanta, con appena 3 occasioni concesse alla Spal, a fronte di 6 parate di Berisha, una traversa, un salvataggio e un rigore reclamato. «Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia», è lo striscione della curva del Bologna che accoglie l'ingresso in campo. E una standing ovation saluta l'arrivo sull'erba di Mihajlovic, dimesso...