Miedema-Van der Gragt la punizione arriva da due colpi di testa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Con le lacrime agli occhi, ma a testa alta. È uscita così dal campo bollente di Valenciennes l'Italia femminile, battuta ma non sconfitta dall'Olanda campione d'Europa in carica. Un risultato maturato in un secondo tempo dove le azzurre si sono sciolte come neve al sole, accusando più delle rivali il caldo e la stanchezza accumulata lungo il torneo. I gol, entrambi di testa e conseguenti a calci di punizione, segnati al 25' dalla Miedema e dieci minuti più tardi dalla van der Gragt, hanno suggellato il dominio Oranje manifestato nella...