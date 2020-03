Hanno scelto un momento di stop del campionato per fare fronte. No contro il coronavirus, ma contro il Manchester City, finito nella maglie del financial fair play (prima dell'emergenza mondiale) dell'Uefa, e per questo escluso della coppe europee per le due edizioni. A fare fronte sono dieci club della Premier League che, temendo che l'emergenza sanitaria metta in stand by la vicenda (a Losanna devono esaminare il ricorso presentato dal Manchester City) che deve ancora concludere tutto l'iter giudiziario. La rivelazione l'ha fatta il Daily Mail, che ha scritto di una lettera inviata dalle squadre più titolate (mancherebbe solo lo Shieffield United) al Tribunale arbitrale dello sport (il Tas) per chiedere che i Citizen non vengano ammessi alle prossime competizioni europee, sia essa Champions League o Europa League. Tra i firmatari dell'appello ci sono anche Liverpool, Manchester United, Tottenham e Arsenal, che temono che il Tas possa sospendere, in attesa della valutazione del ricorso, la sentenza di primo grado. La mossa non ha precedenti. Dal Manchester City nessun commento, ma nel club di Pep Guardiola è forte la convinzione che la forza economica manifestata dal City in questi ultimi anni dia fastidio a parecchie rivali, a cominciare dai cugini dello United.

