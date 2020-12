ATLETICA

VALENCIA Al tempo del Covid la Maratona riparte da Valencia. È la gara spagnola a far segnare tempi da record, specie nella mezza, con il nuovo primato del mondo e ben tre prestazioni sotto il precedente limite. Numeri di partecipanti ridotti, ma dominio keniano e prestazioni altissime.

Non di Valeria Straneo, però. L'azzurra era a caccia del tempo per la qualificazione a Tokyo ma il 2h37'04 col quale ha chiuso 37ma è stato di sette minuti e 34 secondi superiore al minimo necessario. Per il resto complice il meteo, un percorso super-veloce e le magiche scarpe volanti, con piastre in carbonio e tacco ultra rinforzato, l'edizione 2020 della manifestazione spagnola verrà ricordata a lungo. I keniani hanno dettato legge mettendo le mani sulla mezza maratona, e sulla gara maschile e femminile nella distanza classica. Il 24enne Kibiwott Kandie ha polverizzato il record del mondo della mezza maratona, imponendosi in 57'32 davanti al campione del mondiale ugandese Jacob Kiplimo (57'37). Il precedente primato apparteneva al keniano Geoffrey Kamworor (58'01). La gara è stata velocissima, al punto che ben quattro atleti hanno firmato tempi al di sotto del vecchio primato mondiale: oltre a Kandie e Kiplimo, l'impresa è riuscita ai keniani Rhonex Kipruto (57'49) e Alexander Mutiso (57'59).

Il Kenya si è confermato anche nella maratona: in campo maschile successo di Evans Chebet (32 anni), in quello femminile di Peres Jepchirchir (27 anni e alla quinta miglior prestazione di tutti i tempi), con rispettivi riscontri cronometrici di 2h03'00 e 2h17'16. Conti alla mano 30 atleti hanno completato la gara sotto le 2 ore 10': non era mai accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA