Meucci fa il primato italiano della 10 km

VALENCIA Record nella 10 chilometri di Valencia, in Spagna. L'azzurro Daniele Meucci firma il nuovo primato italiano su strada in 28'08, due secondi in meno della migliore prestazione nazionale di 28'10 realizzata da Stefano Baldini il 17 agosto 2002 ad Arco, con la tredicesima posizione al traguardo.

Un crono che il pisano dell'Esercito aveva già avvicinato correndo due volte in 28'19, a New York il 10 maggio del 2014 pochi mesi prima di vincere il titolo europeo di maratona a Zurigo e anche lo scorso 25 maggio ad Arezzo.

Nel 2019, alla fine di ottobre, il 34enne ingegnere ha completato la 42,195 km di Francoforte in 2h10'52, a soli sette secondi dal personale e in linea con lo standard d'iscrizione per le Olimpiadi di Tokyo, dopo il ritiro ai Mondiali di Doha. A Valencia arrivano anche due nuovi primati del mondo. Il keniano Rhonex Kipruto demolisce il limite sulla distanza con 26'24 e migliora di quattordici secondi il 26'38 stabilito dall'ugandese Joshua Cheptegei un mese e mezzo fa, il 1° dicembre 2019, nella stessa città. Per il ventenne, bronzo iridato nei 10.000 su pista a Doha, di passaggio c'è anche il record mondiale sui 5 chilometri con 13'18, superando l'altrettanto recente 13'22 di Robert Keter (Lille, 9 novembre 2019).

Lo svizzero Julien Wanders ritocca il suo record europeo dei 10 km in 27'13, che deteneva con 27'25 (il 30 dicembre 2018 a Houilles, in Francia), piazzandosi terzo alle spalle del keniano Benard Kimeli, secondo in 27'12. Al femminile ancora Kenya protagonista con Sheila Chepkirui che sfiora il primato del mondo nei 10 km in 29'46, ad appena tre secondi dal record.

