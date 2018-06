MESSI, STAVOLTA O (FORSE) MAI PIÙ `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DEBUTTOMOSCA Non gioco più, me ne vado. Sì, l'aveva detto proprio lui. Il Gioco con la G maiuscola. Leo Messi. Soltanto due anni fa. Dopo la terza finale consecutiva persa con la nazionale. La seconda ai rigori. Coppa America, contro il Cile. Con un concorso di colpa da non credere: suo il primo errore dal dischetto, la Stella che manda il pallone alle stelle. Cry for him, Argentina. Del resto, piangeva anche lui. Lacrime dopo i conati di vomito che l'avevano perseguitato in Brasile, ai Mondiali. Un addio definitivo durato però meno di...