IL CASO

BARCELLONA «Non sarei mai andato per vie legali con il club della mia vita, quindi resto al Barcellona». Lionel Messi rompe il silenzio e annuncia la sua decisione: resterà in blaugrana fino alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2021. Niente clausola, niente braccio di ferro, il tormentone d'agosto finisce qui ma Messi, in una intervista esclusiva a Goal.com Spagna (tradotta in 127 lingue) alle 6 della sera dice la sua, racconta di «un anno difficile», della decisione di voler andar via comunicata più volte al presidente Josep Maria Bartomeu che, sottolinea l'argentino, «non ha mantenuto la parola», della sua delusione quando qualcuno ha messo in dubbio il suo amore per i colori blaugrana («Quello che mi è successo mi è servito per riconoscere tante persone false di cui avevo un'altra considerazione. Mi ha fatto male quando è stato messo in dubbio il mio amore per questo club») anche se, negli ultimi tempi, racconta la Pulce «non ho trovato felicità nel club».

BARTOMEU LO SAPEVA

Dal pesante ko contro il Bayern Monaco in Champions League («sapevamo che era un rivale molto duro, però non che potesse finire in quel mondo») all'invio del fatidico burofax con il quale Messi ha messo nero su bianco la sua volontà di andarsene. «Il burofax era per rendere la cosa ufficiale - spiega l'argentino - Durante tutto l'anno ho detto al presidente che volevo andar via, che era il momento di andare in cerca di nuovi obiettivi. Lui mi ha sempre detto: Ne parleremo, non ora, etc... Ma niente. Inviare il burofax era per ufficializzare che volevo andare via e che non avrei utilizzato l'opzione per un altro anno. Se non lo avessi inviato era come se non fosse successo nulla. Quello che hanno detto - le parole di Messi - è che non l'ho comunicato prima del 10 giugno, ma eravamo nel mezzo delle competizioni e non era il momento. Non volevo litigare con il club».

