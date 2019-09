Messi rompe il silenzio: «Continuo al Barça»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUORICLASSEBARCELLONA «Anche quest'anno vogliamo vincere tutto. Se firmerei per perdere la Liga in cambio di una vittoria in Champions? No, non firmerei. Noi proviamo a prenderci tutto». Così parlò Leo Messi, che ha concesso un una lunga intervista al quotidiano Sport dopo mesi di silenzio. L'argentino, che è fermo per un infortunio muscolare, non si è risparmiato. «I nostri rivali? L'Atletico Madrid sembrava la squadra che, durante il mercato, aveva concluso meno, invece ha messo su un organico di prim'ordine - ha detto la Pulce -...