MESSI PASSA CON IL ROJO

LA SVOLTA«Gracias Dios». Il bambino Leo, 31 anni compiuti tre giorni fa, ha finalmente ripreso a giocare sul prato, a sorridere e a segnare. Non torna a casa, perché ancora si diverte. La gioia iniziale è grande quanto la festa finale. Messi esulta e con lui i compagni della Selecciòn che però soffre e rischia fino al minuto 42 della ripresa e al gol di Rojo. Mancino come il capitano, a segno pure lui di destro. La prodezza vale la qualificazione per l'Argentina, da seconda nel gruppo D: sabato pomeriggio, negli ottavi di Kazan, la sfida...