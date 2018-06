MESSI PARTE DA MENO TRE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DELUSIONEMOSCA Troppo poco Messi per questa Argentina e troppo poca Argentina per questo Messi. Così, va a finire come agli Europei: con i giocatori islandesi che corrono a partecipare, prima davanti alla tribuna e poi davanti alla curva, al Geyser Sound dei tifosi entusiasti. Mentre Maradona se ne va dal suo sky box, maglietta celebrativa del Mondiale 1978 indosso, ancora più convinto di tutto il male che pensa di Sampaoli. E' sempre la solita storia. Messi non riesce a fare in nazionale ciò che con il Barcellona fa a occhi chiusi e...