CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Messi mette la sesta e il Barcellona in Spagna è senza rivali. Che per la Roma non fosse un sorteggio facile si sapeva, del resto quando l'argentino ingrana diventa inarrestabile. Ieri ne ha fatto le spese l'Athletic Bilbao, sconfitto 2-0 al Camp Nou. La Pulce avvia l'azione che sblocca il risultato dopo 8', rifinita da Jordi Alba a beneficio di Alcacer che spinge in rete il pallone da centro area. Il raddoppio arriva alla mezz'ora ed è opera del fuoriclasse di Rosario, a segno per la 6ª gara consecutiva, con un sinistro dal limite...