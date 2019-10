Messi l'irraggiungibile, sesta Scarpa d'Oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIONessuno era mai riuscito a vincere la Scarpa d'Oro, premio che va al goleador più prolifico dei campionati d'Europa, per ben sei volte. Messi sì, lui c'è riuscito. L'argentino già era in volo davanti a tutti, ne aveva vinte cinque, contro le quattro del rivale Cristiano Ronaldo, le due due di gente come Eusebio e Gerd Muller. Lui sei. Con le 36 reti segnate nell'ultima Liga, Leo ha superato il francese Kylian Mbappé, che ne conta 33 nella Ligue 1. Terzo il nostro Fabio Quagliarella, con i 26 gol nella scorsa Serie A. IL PASSATOUn...