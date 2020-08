IL CASO/2

Ancora una volta il futuro dell'Inter si intreccia con quello di Messi. Nel giorno della conferma di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, il campione argentino arriva alla rottura ufficiale con il Barcellona. Il portale TyC Sports, seguito poi da tutta la stampa catalana, ha riportato un fax certificato con cui la Pulce ha comunicato al presidente Bartomeu l'intenzione di lasciare il Barcellona. Nello specifico, il fuoriclasse classe 87 vuole esercitare la clausola inserita nel suo contratto che ogni anno gli permette di liberarsi gratis. Ma sulla scadenza è in corso uno scontro legale. Secondo il calciatore e il suo entourage, con l'emergenza Covid la stagione si è prolungata e quindi la clausola sarebbe ancora valida. Opposto il parere del Barcellona, che ieri ha organizzato un vertice d'emergenza: «Resta la scadenza di fine maggio, chi vuole Messi deve versare 700 milioni di euro».

GUERRA

Il campione classe '87 aveva anticipato la sua volontà a Koeman. In occasione dell'incontro con il neo tecnico del Barça, che aveva parlato di un «Messi al centro del suo progetto», il campione argentino si è sfogato esternando tutto il suo malessere. Un mal di pancia che parte da lontano, a causa delle frizioni con la dirigenza e con il presidente Bartomeu, ed esploso dopo l'ennesima figuraccia europea contro il Bayern. Non è bastato quindi al numero uno del club interrompere il rapporto con Abidal per ricucire il rapporto con la Pulga. Lo strappo era ed è troppo pesante. Tra l'altro, il numero 10 ha capito di non poter vincere nell'immediato con i blaugrana: un club in estrema difficoltà e senza le possibilità economiche per rifondare l'attuale squadra.

OPZIONI

E proprio la voglia di vincere presto spingerebbe Messi lontano dalla Spagna. Al momento, sono pochissimi i club che possono permettersi l'ingaggio del calciatore ma un Messi gratis fa gola a molti. In prima fila, restano comunque Manchester City e Psg. In Inghilterra Leo ritroverebbe Guardiola anche se il rapporto tra i due non è più così idilliaco. In Argentina, poi, non escludono una scelta diversa. Una sorta di addio anticipato al grande palcoscenico per dedicarsi all'immagine. Pertanto, non va esclusa la pista MLS, addirittura un ritorno al Newell's, il club che lo ha cresciuto, un trasferimento in Giappone o in Qatar. Infine, il sogno Inter. I vertici di Suning hanno preso da tempo informazioni sul costo della mega operazione. Il calciatore ha ancora uno stipendio da 41 milioni di euro a stagione e in caso di addio gratuito non sembra intenzionato a fare sconti. Conte e Marotta hanno però escluso, in privato e pubblico, categoricamente l'ingaggio del calciatore classe '87. E l'argomento non sarebbe stato toccato neanche in occasione del vertice di ieri tra Zhang Jr, la dirigenza e l'allenatore nerazzurro. Ma sicuramente il solito intermediario sull'asse Italia-Spagna proverà a fare un nuovo tentativo. La casa di Milano? Come trapelato dall'entourage della Pulce, il padre di Messi, Jorge, ha residenze un po' in tutto il Mondo: Londra, Miami, Madrid...

Eleonora Trotta

