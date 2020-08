IL PERSONAGGIO

«Adesso mi sento più fuori che dentro». Con questa ammissione, riportata dall'emittente Rac1', Leo Messi spaventa il Barcellona. Ieri il campione argentino ha interrotto le vacanze per una riunione d'urgenza con il tecnico Koeman, al quale, senza troppi giri di parole, avrebbe riferito tutto il suo malessere. Per la prima volta, da quando indossa la maglia catalana, il futuro del campione argentino è quindi seriamente in discussione. E non è bastato l'addio dell'ormai ex ds Abidal, nemico della Pulce, a riavvicinarlo ai colori del club. La pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco per 8-2 ha scatenato qualcosa di più forte. Un malessere che ora, per il presidente Bartomeu, non sarà affatto facile da gestire. I tifosi sono terrorizzati. La serata di giovedì è stata vissuta dai supporter blaugrana con particolare ansia e paura, anche se il club ha continuato a ribadire l'incedibilità di Leo.

NODO CONTRATTO

Il calciatore ha una clausola da 700 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2021 e nessuno al momento ha intenzione di trattare la sua cessione. Certo, le discussioni per il prolungamento sono in alto mare ma i vertici del club non riescono ad immaginare il numero 10 con un'altra maglia. Messi tra l'altro guadagna oltre 40 milioni di euro a stagione e nessun membro della famiglia del calciatore, a partire dal padre Jorge, vuole rinunciare a cifre così importanti e a tutti i contratti milionari stipulati con alcuni sponsor. Il City di Guardiola e il ricco Psg dell'amico Neymar proveranno sicuramente ad approfittare di questo momento e a tentarlo con offerte milionarie. L'Inter? I nerazzurri restano spettatrice interessati della vicenda. Conte è stato chiaro parlando in pubblico (è più facile spostare il Duomo che portare Messi a Milano). Il gruppo Suning, da parte sua, sogna un colpo ad affetto anche in ottica commerciale, ma al momento la società nerazzurra si sarebbe fermata ad un contatto attraverso un intermediario. Le due case comprate a Milano dalla famiglia Messi non vanno quindi collegate a nuove o segrete operazioni calciomercato. La scelta sarebbe stata fatta solo per motivi fiscali, considerando che Messi senior può vantare residenze un pò in tutto il Mondo: Londra, Parigi, Miami.

IL CONFRONTO

Il tormentone comunque non finisce qui. Presto ci sarà un confronto tra il padre del calciatore e il presidente Bartomeu. Secondo fonti vicine alla dirigenza, il mal di pancia di Messi continuerà fino a quando il giocatore non vedrà un Barça più forte e dei nuovi acquisti. Non è un mistero l'interessamento per il bomber nerazzurro Lautaro Martinez così come resta vivo il sogno Neymar bis, ma prima i blaugrana dovranno cedere e sfoltire la lunga rosa. Si profila quindi un'estate davvero intensa per il Barcellona e per il nuovo tecnico Koeman, che nel giorno della sua presentazione ufficiale aveva parlato di un Messi al centro del progetto. «Lavorare con Messi è speciale perché Leo vuole vincere le partite. Se lui vuole restare io sono felicissimo. Ha un contratto con il Barcellona, è il capitano e spero che resti qui ancora molti anni». Dopo il colloquio con l'argentino, Koeman incontrerà anche gli altri leader del gruppo: Piqué, Sergi Roberto e Busquets.

Eleonora Trotta

