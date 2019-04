Messi, è un titolo da dieci e lode

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Messi da Dio. Nel Barcellona che ha conquistato la Liga per la 26ª volta, emerge un dato riguardante la sua stella: da quando veste la maglia blaugrana, la Pulce vince in media 2 campionati su 3. Sabato è arrivato il 10° in 15 anni, dalla valenza simbolica perché gli ha consentito di superare un altro totem del Camp Nou come Iniesta, andato in Giappone a chiudere un'onorata carriera. Per Leo Messi, viceversa, l'idea di trasferirsi in un campionato meno impegnativo è lontanissima: l'età anagrafica (32 anni ancora da compiere) è già...