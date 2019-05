MESSI-CR7, SFIDA INFINITA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSFolgorato e schiantato da una dose di bellezza quasi intollerabile, il pianeta (del calcio) torna d'istinto a deliziarsi nel gesto che ha l'abitudine di compiere da dieci anni almeno. Nel celebrare Leo Messi o Cristiano Ronaldo, si chiede chi sia il migliore del mondo. La domanda però annega subito nel mare della premessa. Perché la parola «migliore» abbraccia un arcobaleno di significati di cui non siamo all'altezza: e certo non è il risultato di un'operazione matematica. Per tanti, Cristiano è il più bravo. Per molti, forse la...