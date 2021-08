Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLo aspetta la Torre Eiffel per la classica presentazione in grande stile. Ma prima le lacrime, a Barcellona, la sua casa. Messi saluta e se ne va, come era prevedibile. Dopo 21 anni di successi. Questione (anche) di soldi. Come nasconderlo? Messi ha rinunciato a metà del suo stipendio - per rispettare i parametri della Liga - e non è bastato. Se voleva restare, poteva lasciare sul tavolo altri milioni, questo è l'appunto che gli...