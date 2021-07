Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TOKYO«Scusate, sto parlando male». Ecco a voi la semplicità di Vito Dell'Aquila, prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Ha appena battuto 16-12 il tunisino Jendoubi nella finale del taekwondo, categoria 58 chili. Ha sfogato la gioia com'è normale che sia, specie per un ragazzo di 20 anni, e davanti ai microfoni incespica come non ha fatto mai sul tatami. È anche il primo oro della Generazione Z italiana. «Davvero?...