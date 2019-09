Mertens e Llorente piegano il Liverpool

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Semplicemente decisivo. Dries Mertens regala al Napoli una notte da sogno in Champions League. Gli azzurri superano, proprio come l'anno scorso, il Liverpool al San Paolo. Il guizzo decisivo è del folletto belga: trasforma il rigore al 37' della ripresa e festeggia la prodezza numero 113 in maglia azzurra. Il raddoppio è di Llorente che chiude i conti nel recupero per il definitivo 2-0. Il Napoli vince e comincia il girone nel migliore dei modi. Nessuna sorpresa di Carlo Ancelotti sul fronte formazione. Manolas torna al centro della...