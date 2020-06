MERET 7

Si presenta subito con una bella parata. Concede il bis con un'uscita su CR7. Attento pure su Bonucci nella ripresa. Para il primo, pesante, rigore di Dybala.

DI LORENZO 6

Prestazione molto intelligente. Deve limitare Cristiano ed è in crescita rispetto al match contro l'Inter.

MAKSIMOVIC 6,5

Grande sicurezza, la stessa mostrata in semifinale con l'Inter. Non commette sbavature.

KOULIBALY 6,5

Comanda bene il reparto. E' abbastanza attento nelle letture. Sbaglia solo un appoggio sul finale di tempo e ci pensa Meret.

RUI 6,5

La Juve cerca spesso le corsie esterne e il portoghese se la cava senza problemi.

FABIAN 6,5

Accende la manovra del Napoli. Parte mezz'ala destra, ma diventa anche punto di riferimento centrale per far partire l'azione.

DEMME 5,5

Ha l'occasione più ghiotta nel primo tempo, ma conclude addosso a Buffon.

ZIELINSKI 6

Ha poco spazio in avvio, inverte la posizione con Fabian. Si accende soltanto un paio di volte con le sue accelerazioni.

CALLEJON 5

E

' la grande novità di Gattuso: lo spagnolo non convince. Commette subito un errore dopo 5 minuti.

MERTENS 5,5

Avrebbe voluto festeggiare il rinnovo del contratto in maniera diversa. E' poco incisivo davanti.

INSIGNE 6

Colpisce il palo nel primo tempo su punizione. E' il più pericoloso del Napoli.

POLITANO 6

Impatto positivo. Cerca un paio di accelerazioni a destra. Sfiora il gol di testa.

MILIK 5,5

Ha la palla del possibile 1-0 ma spara alto da buona posizione.

ALLAN NG

HYSAJ NG

ELMAS NG

GATTUSO 6,5

Buon Napoli. Contiene per mezz'ora, poi mette in difficoltà la Juve e la beffa ai rigori.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA