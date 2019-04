MERCEDES UN DOMINIO DA RECORD `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1BAKU E sono quattro doppiette consecutive! Alla faccia delle parole di Toto Wolff, che per due mesi ci ha raccontato la storiella di aver paura della Ferrari, la Mercedes non è mai apparsa così forte in Formula Uno. E non è certo soltanto fortuna. Neppure negli anni di dominio incontrastato, dal 2014 al 2016 quando le frecce d'argento facevano il bello e il cattivo tempo, s'era mai visto una supremazia così netta. Allora c'era sempre una Ferrari o una Red Bull o una McLaren a rovinare la media-vittorie. Stavolta no. Dominando...