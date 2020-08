FORMULA UNO

Cambia lo scenario, ma la musica è sempre la stessa. La Mercedes a dettare il ritmo, Verstappen pronto ad approfittare di eventuali punti deboli dei rivali tedeschi, qualche squadra che sembra crescere e la Ferrari fatica a riprendere il suo ruolo al vertice. Sul piano del giro secco, per quanto si è visto ieri, Bottas e Hamilton a turno hanno segnato i migliori tempi. In mattinata, con temperature meno calde, tutti sono stati più rapidi e Valtteri ha girato in 1'16785, circa 12 meglio dello scorso anno.

Nella seconda sessione in vetta Hamilton con 1'16883. Sempre terzo l'olandesino volante, staccato di poco meno di 1. In evidenza con la pista bollente (50°) la Renault con Ricciardo, quarto, davanti alla sorprendente Haas di Grosjean e Leclerc sesto a 1164. Vettel, che ha guidato la SF 1000 con un nuovo telaio solo 12°, ma un po' più a suo agio, a due decimi dal compagno di squadra.

SIMULAZIONE GARA

In simulazione gara Hamilton ha mostrato un passo notevole, Verstappen molto vicino e non male Leclerc. Per quanto riguarda il Gran Premio di domani si giocherà nella qualificazione dove almeno una Ferrari potrebbe conquistare la seconda fila, ma bisognerà capire quali saranno le prestazioni della Racing Point, ieri un po' nascosta malgrado il rientro di Perez e della Red Bull di Albon.

RIVOLUZIONE IN VISTA

Ma la notizia è che è in arrivo una vera rivoluzione. Fia intende imporre, a partire dal prossimo Gp del Belgio, una mappatura unica per qualificazione e gara proibendo quindi l'uso software speciali. Jean Todt e i dirigenti federali vogliono ridurre le zone grige del regolamento tecnico. Alla notizia della possibile introduzione della mappatura unica, Hamilton ha commentato: «Vogliono fermarci ma non ci riusciranno». È un compito difficile quello della Fia: deve combattere con un manipolo di tecnici contro le centinaia di specialisti dei team che hanno proprio il compito di analizzare i regolamenti per trovare i buchi grazie ai quali si può evitare di essere scoperti e puniti.

Peter Bayer, segretario generale della Federazione ha inviato alle squadre una lettera dalla quale si avverte l'intenzione di cambiare registro. Pare che si vogliano verificare anche l'uso di materiali speciali, di alettoni che si flettono e di sistemi di produzione di energia dalla parte elettrica senza che ne rimanga traccia. Insomma è aperta la caccia a eventuali bari.

La TV: diretta Sky Sport F1 oggi prove ore 11, qualifiche alle 15, domani gara 15,10. Differita TV8 sempre alle 18.

