Mercedes, arriva la nuova casa per Vans e Trucks

FUNZIONALEROMA È più ampia, moderna e funzionale la nuova sede dedicata a Vans e Track che Mercedes-Benz ha inaugurato in via Girolamo Variola, a Capena. Quella che potremmo definire una casa storica per il marchio tedesco, oggi si rinnova profondamente per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei clienti provenienti da tutta Italia. In primis sfrutta ora una migliore accessibilità, grazie ad una rinnovata viabilità con accesso diretto dal Grande Raccordo Anulare; è un aspetto di fondamentale importanza nel settore dei...