MERCEDES 10Per una volta il massimo va agli strateghi della Mercedes e non al pilota. Perché la spinta decisiva ad Hamilton per vincere gliel'ha data il team con una mossa tattica ardita ma vincente: effettuare un secondo pit stop per disporre di gomme fresche. Decisive nella rimonta. Un rischio che ha pagato.HAMILTON 9,5Si merita quasi il massimo. Ha fatto la pole n.100 della carriera, ha inseguito, braccato, raggiunto e superato...