CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOSignora dei parametri zero. La storia recente della Juventus è ricca di campioni arrivati in scadenza di contratto che hanno avuto un ruolo importante nelle sorti della squadra: da Pirlo a Pogba passando da Khedira e Dani Alves fino a Emre Can, giunto la scorsa estate dal Liverpool. Anche il prossimo colpo dei campioni d'Italia arriverà dalla Premier senza costi aggiuntivi all'ingaggio: Aaron Ramsey, 28 anni, centrocampista dell'Arsenal con l'accordo prossimo alla scadenza e nessuna intenzione di rinnovarlo. La Juve gli ha proposto un...