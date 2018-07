CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATORonaldo alla Juve? Un sogno che potrebbe diventare realtà. La prima conferma della trattativa per CR7 è arrivata da Marca, giornale storicamente vicino al Real Madrid. «I campioni d'Italia hanno iniziato i negoziati per il suo ingaggio. Gli offrono 4 anni di contratto e 120 milioni complessivi. Ronaldo ha la garanzia del Madrid di un forte sconto sulla sua clausola rescissoria», riporta in prima pagina il quotidiano sportivo della capitale spagnola, accanto all'immagine eloquente del fuoriclasse che tiene in mano una carta...