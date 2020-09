MERCATO

ROMA La moglie di Dzeko, Amra, e la sua storia sibillina su Instagram; le foto con gli amici Pellegrini e Florenzi; le dolci parole scambiare tra il bosniaco e Bonucci. Italia-Bosnia è un contenitore di storie chiare e messaggi da decifrare. Se Edin è stato protagonista in campo, la moglie lo è stata sui social, postando a fine partita un messaggio che può sembrare una sentenza, ma non lo è: la foto di Pellegrini ed Edin con in mezzo lo stemma della Roma. Le mogli, si sa, sono le anime di un uomo: incidono, decidono, spingono, auspicano, attendono, a volte tacciono. Postano. A volte sono manager, vedi Wanda Nara. A volte sono influencer domestiche, nel senso che influenzano i percorsi professionali, vedi David Silva, spinto a tornare in Spagna. E questa non è solo abitudine di oggi: Victoria Beckham, una decina di anni fa, spinse il marito David a trasferirsi a Milano.

A Roma c'è Amra, moglie di Dzeko, che - oltre al post di venerdì - già due anni e mezzo fa ha sposato con il marito la decisione di non accettare la piovosa Londra (il Chelsea) preferendo il sole di Roma, dove ha messo le radici (o pensava di averle messe). Qui sono nati due loro figli (ora è in attesa del terzo, mentre la figlia più grande, la quarta, è arrivata da una precedente relazione della mamma con un altro uomo). Amra ed Edin hanno sempre definito Roma come la loro casa e oggi, la signora è infastidita dalle voci che riguardano il marito: ogni anno viene dato in partenza e quest'anno, l'idea, è difficile da accettare. Amra non vorrebbe e nemmeno Edin è così convinto di spostarsi: non manca molto per arrivare al responso.

La Juve lo aspetta, l'Inter lo cerca, e la prestazione fornita contro l'Italia da queste parti aumenta solo i rimpianti, nella gente e nella moglie Amra. Testimone, quella foto malinconica dell'altra sera. Un'immagine di amicizia, che esprime il sentimento di oggi e un futuro incerto. Ma un passato che comunque sarà indimenticabile. La foto ha comunque dato adito a interpretazioni: c'è chi dice che abbia voluto solo evidenziare l'amicizia con Lorenzo (taggata anche la moglie, Veronica, molto legata a Amra) o che fosse solo un semplice segnale di uno scontato addio. Amra stavolta ha intenzione di assecondare il marito, qualsiasi sarà la sua scelta.

