MERCATO

ROMA Da Florenzi a Koulibaly passando per Smalling e Godin con vista sulla Spagna dove il Barcellona blinda Ansu Fati e si prende Depay. È il reparto arretrato il vero protagonista del calcio mercato che vede in queste ore il laterale della Roma accasarsi a Parigi dopo aver passato il periodo del Coronavirus a Valencia: il club giallorosso ha raggiunto in queste ore un'intesa col club francese per la cessione in prestito, con diritto di riscatto, dell'esterno classe 91, che da tempo non rientra nei piani tattici di Fonseca e che era già reduce da una cessione temporanea in Spagna.

Accostato a Fiorentina, Atalanta ed Everton nelle passate settimane, Florenzi ripartirà da una nuova avventura in terra straniera, nel tentativo di non perdere la considerazione del ct della Nazionale, Roberto Mancini, in vista del prossimo Europeo.

Previste nel fine settimana le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Diverso il discorso per Kalidou Koulibaly verso il Manchester City, la trattativa prosegue. Tra mille difficoltà ma con un certo ottimismo, sebbene la fumata bianca sia ancora lontana. Il difensore senegalese è la prima scelta di Pep Guardiola, è considerato l'uomo giusto per far fare al reparto arretrato il salto di qualità necessario per vincere in Europa, per vederlo in Premier League bisogna però attendere. L'affare non si chiuderà in tempi brevi, il motivo è sempre lo stesso, Napoli e Manchester City non si parlano, non comunicano direttamente. I Citizens che l'hanno ancora per il mancato arrivo di Jorginho, promesso alla parte azzurra di Manchester e poi ceduto al Chelsea.

Tornando alla Roma sembra fatta per il ritorno di Chris Smalling nella capitale: i giallorossi, con cui il calciatore è stato in prestito nella passata stagione (37 presenze, 3 reti e 2 assist stagionali), hanno trovato l'accordo con il Manchester United per un trasferimento a titolo definitivo che prevede il versamento di 9 milioni di euro più 4 milioni di bonus agli inglesi.

Clamorosa svolta nel futuro di Diego Godin: il difensore uruguaiano può lasciare l'Inter per trasferirsi al Cagliari. Nelle ultime settimane, il centrale classe 86 era entrato nell'orbita del Rennes, a caccia di esperienza in vista della partecipazione alla prossima Champions League, ma ora è il club di Giulini ad aver preso la pole per un affare che si può chiudere a titolo definitivo. Contatti incorso, dopo un solo anno in nerazzurro, ai quali è legato con un contratto fino al 2022, per Godin l'ipotesi di cambiare aria è sempre più concreta: l'addio all'Inter prende forma, Cagliari lo aspetta per una nuova avventura in Sardegna.

Infine la Juve che punta ad un numero nove di razza da affiancare a Ronaldo: il progetto tecnico di Pirlo non può che ruotare intorno al campione portoghese. I profili finora soltanto accarezzati dal ds bianconero Paratici sono ormai noti: da Suarez, a caccia del passaporto italiano che sbloccherebbe la trattativa, a Dzeko e Milik, con cui la Juventus ha un accordo ma che rappresentano la seconda e la terza scelta, fino a Cavani e Morata. In cima alla lista di gradimento di Pirlo c'è il bosniaco della Roma, ma l'infortunio di Zaniolo frena però l'affare.

Affare che non decolla anche quello di Rodrigo De Paul, che per la gioia dei tifosi udinesi (un po' meno per i Pozzo che pregustavano l'ennesimo affare) non trova acquirenti alla cifra fissata di 40 milioni di euro nonostante siano stati spesi - soprattutto in Inghilterra e Spagna - molti più soldi per acquistare giocatori decisamente meno forti del centrocampista della nazionale argentina che soprattutto nell'ultimo campionato ha dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista in qualsiasi squadra di vertice.Le probabilità che resti a Udine sono di ora in ora più alte: sarebbe un gran colpo per Gotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA