CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOPogback, a due settimane dal trionfo in Russia, il centrocampista francese torna al centro dell'attenzione. Dall'Inghilterra danno per probabile il suo ritorno alla Juve e Pogba, dal canto suo, non fa nulla per smentire queste voci, dal cenno di assenso a Matuidi che durante i festeggiamenti per il titolo mondiale gli chiedeva di raggiungerlo a Torino alla maglietta di Dybala (col quale aveva molto legato nel periodo bianconero) indossata durante le vacanze. Il Daily Mirror ipotizza che Mourinho non si opporrebbe alla sua partenza di...