MILANO Un passo in più per ridurre il gap con la Juventus: l'arrivo di Arturo Vidal a Milano è un'ottima notizia per Antonio Conte che ieri ha seguito la Premier League sdraiato sul divano, concedendosi un pomeriggio di relax. Una lunga attesa fino a ieri era quando il centrocampista cileno è sbarcato a Linate. Pollice alzato e sorrisi: Vidal si è presentato così ai tifosi che lo aspettavano, concedendosi a telecamere e fotografi. Mentre lasciava l'aeroporto, la macchina con a bordo Vidal si è fermata, il giocatore è uscito, si è tolto la mascherina, ha sorriso e ha mostrato il pollice alzato.

Il guerriero, fedelissimo di Conte ai tempi della Juve, si aggiunge ad Hakimi e a Kolarov, ma è lui il vero colpo, un campione che fa della duttilità la propria cifra. Mette insieme quantità e qualità, soprattutto in zona offensiva: per questo sono diverse le opzioni tattiche che il suo arrivo offre. L'ipotesi base è la conferma del 3-5-2, con l'ex Juve a completare il centrocampo da mezzala accanto a Brozovic (o del nuovo regista, nell'attesa di capire il futuro del croato) e Barella.

L'alternativa maggiormente offensiva può vederlo giocare più avanzato da trequartista nel 3-4-1-2, modulo che Conte ha testato con Eriksen nell'ultima parte della scorsa stagione ma senza troppa fortuna, anche per le caratteristiche del danese.

Nel caso, tuttavia, che l'ex Tottenham convinca il tecnico, c'è l'ipotesi di un centrocampo più fisico con Barella e Vidal a correre anche per il trequartista scuola Ajax. Senza dimenticare l'opzione Sensi, in una mediana con Barella e lo stesso Vidal in cui si possono alternare nel fare un po' tutto, tra regia e rifinitura.

GODIN AL CAGLIARI

Una pedina decisiva per l'Inter che per ora si candida al titolo come outsider ma potrebbe addirittura alzare l'asticella se dovesse arrivare un giocatore di rango come Kantè. Difficile ma non impossibile. Bisogna sbloccare il mercato in uscita e aspettare offerte congrue per gli esuberi come Brozovic. Intanto sembra fatta per Godin al Cagliari. Eriksen un punto interrogativo, in teoria Vidal scalzerebbe il danese sempre più in bilico. Oggi visite e firme sul contratto biennale (cinque milioni più bonus per la stagione appena iniziata, sei e mezzo per quella successiva).

