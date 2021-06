Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOMILANO La fumata bianca, anzi, biancoceleste, è arrivata, l'annuncio del club anche. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo gli indizi lanciati già in mattinata dalla società capitolina sui social, solamente nel pomeriggio è arrivato il comunicato che sancisce il matrimonio per i prossimi due anni a quasi 4 milioni a stagione (bonus per la qualificazione alla Champions League compresi). La risposta alla Roma di...