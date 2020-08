MERCATO

MILANO L'Inter prova a colmare il gap con la Juve che, dopo il flop Champions, riparte dalla scommessa Pirlo. L'Atalanta cerca di inserirsi stabilmente mentre Napoli, Lazio, Roma e Milan sono alle prese con problemi diversi.

JUVE PIÙ GIOVANE

Con Pirlo si cambia (pensa a una difesa a tre) e si ringiovanisce una rosa attempata. Via Matuidi, spera di liberarsi degli ingaggi di Khedira e Higuain. Arriva Kulusevski e uno tra Bernardeschi e Douglas Costa partirà. In difesa c'è un esubero tra Rugani e Romero. Si dovrebbe ripartire da Ronaldo, ma le vie del mercato sono infinite. Probabile il sacrificio di Dybala, serve una punta. Milik il più gettonato, poi Dzeko, Jimenez o il ritorno di Morata.

L'INTER VUOLE KANTÈ

Zhang ha già chiuso l'acquisto di Hakimi, esterno destro del Real per 45 mIlioni e ha riscattato Sanchez. Nel rinnovo degli esterni Conte vuole Emerson, piace il baby gioiello Tonali (potrebbe andar via Brozovic). Il tecnico vorrebbe anche un altro suo ex, il metronomo Kantè. All' appello manca un difensore (Smalling o Kumbulla, visto che partirà Skriniar). Come punta, ritorno di fiamma per Dzeko.

ATALANTA SU FLORENZI

Dopo la super stagione il club capitalizza la cessione di Kulusevski, Ibanez e Barrow. Da decidere il destino di Pessina. Potrebbe emigrare Gosens, per Zapata ci vogliono 60 mln. Gasp vorrebbe Perin, visto lo stop di Gollini. Sulla fascia interessa Florenzi ma serve anche un esterno sinistro. Mancano un difensore e uno o due punte, in attesa di Ilicic.

LE ROMANE

Alla Lazio il sogno David Silva rimane sospeso, intanto Lotito ha chiuso per il kosovaro Muriqi, che sostituirà Caicedo. Già preso Escalante, in chiusura Fares. Servono anche un centrale (si complica per Kumbulla) e una punta (vicino Mayoral). Alla Roma se parte Dzeko si punta su Milik per Under e milioni. Perni di Fonseca sono Pellegrini, Zaniolo, Mancini e Veretout. Svanito Vertonghen si riprova con Smalling, poi serve un esterno destro.

MILAN, RESTA CONTI

Pioli attende, ma la firma di Ibra si complica. C'è il contratto da prolungare per Donnarumma e Cahlanoglu. Innesti importanti potrebbero essere Milenkovic e il ritorno di Babayoko o l'arrivo di De Paul. Via Calabria, resta Conti ma il club vuole un altro esterno destro (Aurier o Dumfries). In partenza Paquetà, Biglia, Bonaventura, Kjaer, Musacchio.

NAPOLI ATTIVO

De Laurentiis iperattivo. Presi a gennaio Rrahmani e Petagna, ora ecco Osimhen, colpo da 80 milioni, ritenuto il nuovo Drogba. Gli altri obiettivi sono l'esterno del Real Reguilon, i romanisti Under e Veretout, il difensore Gabriel. Partenti: Koulibaly o Maxsimovic, Allan, Ghoulan e Milik.

