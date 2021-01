MERCATO

MILANO Il mercato delle idee e della finanza creativa si appresta a un finale senza sussulti, dopo le suggestioni legate allo scambio mai consumato fra Inter e Roma per Edin Dzekoe Alexis Sanchez. I soldi latitano, si naviga a vista senza grandi pretese e in attesa di trovare l'occasione giusta. Ma è sempre più complicato. El Shaarawy si ripresenta a Trigoria dopo l'esperienza multimilionaria in Cina, dove magari sarebbe rimasto se il Governo locale non avesse imposto le note restrizioni salariali. Il Faraone è comunque un ottimo rinforzo per Fonseca che proseguirà - in una specie di tregua armata - con Dzeko fino alla fine della stagione. Il club giallorosso, intanto, pensa al futuro, anche della panchina: i nomi di Sarri e Allegri sono noti. La pregiudiziale, tuttavia, resta la qualificazione alla prossima Champions. L'Udinese riscatta lo spagnolo Gerard Deulofeu dal Watford, con il giocatore che si lega al club friulano fino al 2024, mentre la Roma - dopo El Shaarawy - si appresta ad abbracciare il giovane statunitense Bryan Reynolds, già inseguito dalla Juve: il suo arrivo è atteso per oggi. Il Valencia, invece, attende Patrick Cutrone: manca solo la firma per il prestito secco dell'attaccante ex Milan ed ex Fiorentina.

Sami Khedira e la Juve sembrano avviati verso la risoluzione del contratto, visto che il centrocampista tedesco non ha alcuna richiesta, ma solo timidi interessamenti (Villarreal).

La Sampdoria al lavoro per piazzare l'ultimo colpo: nuovi contatti per l'esterno sinistro difensivo danese Lukas Klitten, 20 anni, in scadenza di contratto con l'Aalborg. Il Parma potrebbe privarsi sia di Gervinho che di Inglese, che può finire al Bologna, per svecchiare la rosa e puntare dritto alla salvezza. In arrivo Pinamonti dall'Inter. Per la difesa né Fazio e neppure Benatia, alla fine spunta il nome di Bani. Sistemata la vicenda Sanabria, il Torino va a caccia di rinforzi: non solo Mandragora a centrocampo, ma anche Lerager del Genoa è nel mirino del club granata. Edera ceduto alla Reggina: giocherà in Serie B.

Sergio Ramos tratta il rinnovo con il Real Madrid. Dopo un periodo di distanza, le parti, come scrivono i media spagnoli, hanno riaperto il dialogo e si sono riavvicinate: è tornato l'ottimismo fra i tifosi della Casa Blanca per la permanenza del Capitan.

