MERCATOLa vicenda Modric continua a caratterizzare il mercato in Italia: nei colloqui con la dirigenza del Real, al regista croato è stato ribadito che il club non vuole cederlo. L'Inter attende, perché se Luka lascerà Madrid sarà solo per vestire nerazzurro. Comunque c'è un nuovo indizio: il Real ha aggiornato l'immagine di copertina sui propri social ufficiali e nella foto non appare il n. 10 croato. Ci sono Bale, Benzema, Ramos, Marcelo e Kroos (vedi foto in alto) , ma non lui, e per questo riprendono forza le voci di un avvicinamento...