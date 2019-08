CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATODa Icardi a Dybala passando per Lukaku, Higuain e Cavani, è un'estate all'insegna dei dispetti tra Juve e Inter. L'ultimo capitolo della guerra in corso tra gli ex amici Marotta e Paratici (insieme per 8 anni, prima alla Sampdoria e poi alla corte di Agnelli) riguarda La Joya, sbarcato ieri mattina a Torino su un volo proveniente dall'Argentina e subito al centro di un intrigo di mercato. L'ennesimo tra le due grandi rivali del calcio italiano. L'attaccante juventino è salito sull'auto ufficiale del club che l'attendeva all'uscita...